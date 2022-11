information fournie par So Foot • 02/11/2022 à 06:00

Paris, mastodonte sans défense ?

Avec cinq buts encaissés lors de ses deux dernières sorties à la maison face au Maccabi Haïfa (7-2) et à Troyes (4-3) et aucun match sans encaisser de but en Ligue des champions cette saison, le PSG affiche quelques lacunes défensives. En recherche constante d'équilibre, Christophe Galtier va devoir trouver des solutions pour que son équipe ne se retrouve pas sans défense.

Juventus Paris S-G Le 02/11/2022 à 21h Diffusion sur

Le PSG subit 11,2 tirs par match

Le coup de sifflet final à peine entendu samedi au Parc des Princes, que Marco Verratti pointait du doigt les défaillances défensives des siens, transpercés à trois reprises par Troyes. Une première pour une équipe visiteuse porte d'Auteuil depuis Bordeaux en février 2020, alors que Paris n'avait plus laissé l'avantage au score à son hôte à deux reprises sur un même match depuis près de dix ans. Plusieurs raisons conjoncturelles à cela, du retour de blessure de Presnel Kimpembe au choix de positionner Carlos Soler relayeur droit, pas aussi constant dans ses compensations pour aider Mukiele que son compatriote Fabián Ruiz. Mais également un constat plus profond : ce PSG avance encore sur un fil, à la recherche du fameux équilibre collectif.S'il veut s'offrir un premiersur la scène européenne – et davantage de chances de scalper la Juventus pour la deuxième fois de son histoire, quelques semaines après la première –, le PSG va… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com