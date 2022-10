Paris maîtrise tranquillement Ajaccio et prend le large

Porté une nouvelle fois par Kylian Mbappé - longtemps en manque de réussite face au but avant de s'offrir un doublé - et Lionel Messi, le PSG s'est imposé sans encombres à Ajaccio. À quatre jours de retrouver la Ligue des champions face au Maccabbi Haïfa, les hommes de Christophe Galtier prennent encore un peu plus leurs aises en tête du championnat.

Ajaccio 0-3 PSG

Mbappé, ombre et lumière

David contre Goliath, le Petit Poucet... Convoquez les personnages de contes que vous voudrez pour évoquer ce choc entre un promu, Ajaccio, et le champion de France en titre, le PSG. Il n'empêche, c'est bien un choc des extrêmes auquel se sont livrées les deux équipes sur l'île de Beauté. Comme à leur habitude, les ours regardent leur adversaire les yeux dans les yeux, prêts à en découdre. Mais après une entame intéressante, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont fait surprendre sur la première accélération de Messi et Mbappé. Avant de voir Paris monter en puissance et valider un nouveau succès grâce à la connexion du duo franco-argentin, particulièrement inspiré. Paris marque trois buts pour la première fois depuis plus d'un mois et repousse Lorient à six longueurs.Dans un François Coty à guichets fermés, les Corses prennent leurs visiteurs dans l'intensité au fil des premières minutes. Privé de Neymar et de sa qualité pour sortir les ballons, Paris souffre par séquences et voit El Idrissy s'engouffrer dans la surface pour allumer la première mèche de la soirée (5). Meilleur portier de Ligue 2 la saison dernière, Benjamin Leroy s'offre un premier frisson en détournant un coup-franc de Messi contré par le mur (13), mais voit surtout ses partenaires tenir la dragée haute aux joueurs de la capitale. Décalé sur coup-franc, Marchetti envoie sa frappe au-dessus (21), avant que Paris ne trouve la faille sur la première action réussie par Messi, à la passe, et Mbappé, à la conclusion. Un but qui donne davantage de sérénité aux champions de France, qui menacent notamment sur les déboulés d'Hakimi dans son couloir. Sur l'un d'eux, le Marocain régale son pote Mbappé seul… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com