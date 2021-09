Paris, maintenant ou jamais ?

Le PSG, qui lance ce mercredi sa saison de Ligue des champions en Belgique face au Club Bruges, entre dans la compétition dans un costume de favori incontesté. Une parure très lourde, qu'il n'a pas l'habitude de revêtir : habituellement considéré comme un poursuivant à des institutions bien plus respectées et mieux armées, le club de la capitale a cette saison, avec l'impressionnante armada qu'il a constituée, l'interdiction absolue de se foirer.

FC BrugesParis S-G Le 15/09/2021 à 21h false Diffusion sur

C'est une question qui bourdonne aux oreilles des dirigeants, joueurs et staff du PSG depuis cet été, mais plus particulièrement depuis l'arrivée dans la capitale de Lionel Messi.À chaque fois, ce ton d'évidence dans la question. Et à chaque fois, comme une réponse automatique, la même ambition soigneusement enrobée de prudence : oui, Paris a l'ambition de remporter la C1, comme c'est le cas depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club et d'autant plus cette année ; mais Paris sait aussi que la coupe aux grandes oreilles est une amante capricieuse qui ne se donne pas au premier venu, et que la conquérir est une bataille qui se soustrait parfois aux lois de la logique. "Logiquement", avec un effectif drastiquement renforcé à l'intersaison et une attaque Messi-Neymar-Mbappé qu'il devrait étrenner pour la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com