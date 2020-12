Paris, le verre à moitié plein

Vainqueur à Old Trafford pour la deuxième fois de suite, le PSG a fait mercredi soir un saut miraculeux vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une soirée parfaite mathématiquement qui s'est jouée comme souvent en Europe sur une bascule : la gestion des temps faibles.

L'alignement des astres

Quelque part dans nos têtes, malgré les heures passées à se tirer les cheveux devant ces deux équipes depuis le début de saison, il y avait un espoir : celui de voir un match épique, intense, brillant. C'était aussi celui de Thomas Tuchel, mardi, qui rêvait de voir de nouveau son PSG casser les ampoules du Théâtre des Rêves de Manchester. Alors ? Promesse globalement tenue : ce Manchester United-PSG a rassemblé la grande majorité des ingrédients d'une bonne soirée européenne et a récompensé, au bout du bout, un vainqueur à deux visages. Le premier a été livré durant la première demi-heure de la rencontre : là, on a vu le PSG tenir le ballon, avancer en bloc, ouvrir le score par l'intermédiaire de Neymar alors que Marcus Rashford était en position de le faire vingt secondes plus tôt de l'autre côté du terrain, enfermer Manchester United dans son camp grâce à un bon pressing, pousser De Gea à déplier l'un de ses bras sur une cartouche de Florenzi... Signe du bon début de match des Parisiens, Kylian Mbappé enchaînait même les replis sur son côté droit, ce qui, au-delà de fermer une partie du couloir à Alex Telles, lui offrait la possibilité de démarrer de plus loin et donc de faire un peu plus mal. Puis, il y a eu un premier point de bascule. Un moment un poil irrationnel, estampillé C1 : un coup de tête donné par Fred à Paredes sur lequel le milieu mancunien n'a reçu qu'un carton jaune (une première pour un coup de tête dans le foot). Si le Brésilien a été gracié, cette décision arbitrale a aussi marqué une rupture dans le bon début de match du PSG et les hommes de Tuchel ont alors été balancés sur les braises qui définissent la saison d'un club en Ligue des champions : les temps faibles. Chaque équipe en connaît face à n'importe quel adversaire, reste à savoir comment elle les traverse. Mercredi soir, le PSG a réussi à en sortir vivant, bien que miraculé sur certaines séquences.Car d'un coup, Manchester United a grimpé d'un cran. D'un coup, Bruno Fernandes a nettoyé ses quelques déchets de la première demi-heure. D'un coup, Rashford a égalisé avec l'aide de Danilo. D'un coup, le PSG a commencé à