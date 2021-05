Paris, le retour à la normale

Après un nouveau faux-pas à Rennes, le Paris Saint-Germain a vu s'éloigner la possibilité de conserver sa couronne à deux journées du terme de la saison. La conséquence d'un exercice raté dans les grandes largeurs, et qui aura vu le PSG redevenir "normal" sur la scène nationale. Quand on compte des extra-terrestres comme Kylian Mbappé et Neymar dans ses rangs, ça la fout mal.

Paris ne fait plus peur

Sur la pelouse du Roazhon Park, un homme est à terre. Le coup de sifflet final vient de retentir dans l'enceinte bretonne, où le PSG a laissé filer deux points très précieux dans la course au titre, et les Parisiens prennent le chemin des vestiaires la tête baissée, sans apercevoir la détresse de Marquinhos, capitaine à genoux et conscient que son équipe vient peut-être de perdre sa couronne ce dimanche soir. Comme trop souvent cette saison, le défenseur brésilien aura été l'un des seuls à se montrer à la hauteur, dans le jeu comme dans l'attitude. Pendant que son compère de charnière Presnel Kimpembe était encore en train de bouillonner contre des joueurs rennais dans le couloir reliant les deux vestiaires, Marquinhos s'est lui arrêté devant le micro de Canal + avec une bonne dose de lucidité :À Rennes, le PSG n'a pas connu une erreur de parcours ni même un accident, mais il a livré un match à l'image de sa saison : décevant, triste collectivement, et avec une incapacité d'écraser son adversaire comme il savait le faire à une époque. Si la première période a été plutôt cohérente, la seconde a ressemblé à un grand désert. Beaucoup moins de pressing, beaucoup moins d'idées (coucou Neymar, prolongé jusqu'en 2025 ce week-end), beaucoup moins d'utilisation des couloirs (4 centres contre 13 dans le premier acte), et quasiment aucune occasion à se mettre sous la dent (3 tirs seulement). Le vide le plus total, et une question : ce Paris Saint-Germain fait-il encore peur à quelqu'un en Ligue 1 ?