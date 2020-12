Paris, le méridien de Mason Greenwood

Le 6 mars 2019 au Parc des Princes, Mason Greenwood effectuait ses débuts professionnels sous le maillot de Manchester United. Moins de deux ans après sa première réussie, le crack des Red Devils a fait son bout de chemin et retrouve le Paris Saint-Germain avec un statut à assumer.

MUPSG 02/12/2020 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Paris, le 6 mars 2019. Tout semblait déjà plié dans ce huitième de finale de C1, et pourtant... Amputé de Paul Pogba, exclu lors de la manche aller perdue à Old Trafford sur un score peu flatteur (0-2), Manchester United sort d'une folle nuit au Parc des Princes avec la certitude d'avoir douché Paris (1-3). Patrice Évra roule des mécaniques dans le carré VIP du stade, d'accord, mais grâce à qui ? À Marcus Rashford, diront les plus pragmatiques, puisque l'international anglais est l'auteur du penalty décisif pour la qualification dans les arrêts de jeu. Mais pour les plus méticuleux, il ne faut pas se méprendre : c'est aussi grâce à sa jeune garde entrée en cours de match que MU a réalisé cette sensationnelle performance. Les héros de l'ombre ? Diogo Dalot, Tahith Chong et Mason Greenwood. Si aujourd'hui, les deux premiers sont respectivement prêtés à l'AC Milan et au Werder Brême depuis le début de saison 2020-2021, Greenwood, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com