Paris, le lac du cynisme

À Lille, Paris a fait ce qu'il sait faire de mieux : punir. Une démonstration d'efficacité dans les deux surfaces qui est la marque de fabrique de l'actuel leader de Ligue 1 et des équipes du haut niveau européen. Cette peau fixée au corps de ce PSG-là pose une question : finalement, pourquoi s'acharner à vouloir un PSG différent ?

Full Létal Jacket

C'est depuis le parking du stade Pierre-Mauroy que les ultras du Collectif Ultras Paris ont suivi la première période de ce Lille-PSG.affichait même la banderole des fans parisiens. Il faut croire que le message adressé au leader de Ligue 1 a été reçu cinq sur cinq. Paris est venu à Lille et a balayé le champion de France en titre en ne lui laissant rien passer d'abord puis en déroulant ensuite. Une bonne copie qui a forcément ravi Presnel Kimpembe, qui a débloqué son compteur en Ligue 1, au micro de Prime Video après la rencontre :Que dire d'autre après ça.Une réaction d'égo ? Le début de quelque chose ? Il ne faut pas se tromper : face à Lille, Paris n'a eu qu'à punir les errances grossières de la formation de Jocelyn Gourvennec pour s'installer dans un fauteuil et se rendre la partie facile. Les deux premiers pions parisiens sont directement liés aux gants en peau de pêche d'Ivo Grbić, le troisième à une relance suicidaire de Sven Botman plein axe qui a profité ensuite à Léo Messi. Résumer la performance parisienne à seulement bien manier le fouet est néanmoins une erreur : en seconde période, on a vu Paris gérer, ne pas s'affoler, continuer à planter, mettre Messi dans de bonnes dispositions et surtout montrer une sérénité et une pléïade de qualités qu'il tardait de revoir. Mais le fait est que les carottes étaient déjà cuites.Finalement, Paris s'est montré sous un visage un poil plus abouti que les dernières semaines. Toujours dans ce style de ne rien laisser passer et d'être efficace dans les deux surfaces. Jocelyn Gourvennec constatait les dégâts en conférence de presse d'après-match :