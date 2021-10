Paris, le devoir d'exigence

Battus pour la première fois en championnat à Rennes (0-2), les Parisiens sont retombés dans leurs travers et montrent que leur bon début de championnat comptable ne doit pas occulter l'incapacité chronique à construire quelque chose de collectif. Ce PSG doit faire plus. En permanence.





Des attaquants qui doutent

À l'heure du football de statistiques, de kilomètres parcourus et du nombre de pressing par match, il y a des chiffres qui demeurent d'une rare violence au moment de raconter l'histoire d'un match. À Rennes, cinq jours après une performance collective solidaire et efficace contre Manchester City (2-0), le PSG n'a pas cadré la moindre frappe. Et comme tout est une question de contexte, voici celui de ce couac : en Bretagne, le club de la capitale emmené sur le terrain par son carré d'as Mbappé-Di María-Neymar-Messi n'a pas cadré le moindre tir face à une équipe qui avait joué le jeudi soir sur la scène européenne, à l'extérieur, et en infériorité numérique. Une misère offensive plutôt rare puisque cela n'était plus arrivé aux Parisiens depuis six ans.C'est aussi consternant à écrire qu'à lire finalement : Mbappé-Neymar-Di María-Messi n'ont pas cadré la moindre frappe à Rennes. Forcément, difficile de remporter un match dans de telles conditions, surtout quand la défense, elle, faillit dans les grandes largeurs et trouve l'exploit d'encaisser un but dans la même minute, soixante secondes à peine coupée en deux par la pause. Car oui, ce PSG que certains voyaient imiter les "Invincibles" d'Arsenal a déjà chuté après neuf journées de Ligue 1 encaissant des buts aux 45et 46minute de son match.Le plus triste dans cette histoire n'est pas que le PSG laisse filer des matchs en championnat, c'est plutôt la prévisibilité avec laquelle la défaite de Rennes a pointé son nez. Déjà à la limite contre Lyon et Metz, avec des succès dans les arrêts de jeu - et toujours à la recherche d'une identité, d'un jeu, d'une solidarité depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino -, ce PSG semble, parfois, perdu et déposé là, sur un terrain, sans vraiment savoir pourquoi ni quoi faire. Après la belle victoire face aux, mardi, le club de la capitale est retombé dans ses travers. Des travers qui empruntent souvent des chemins nocturnes. Oui, il est difficile de mettre en relation directe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com