Paris : le coup de la panne offensive ?

Flamboyante et inarrêtable en début de saison, l'attaque du Paris Saint-Germain marque le pas depuis plusieurs semaines. Avec cinq buts inscrits lors des cinq dernières journées de Ligue 1 avant de se rendre à Ajaccio ce vendredi, les Rouge et Bleu se contentent désormais de victoires étriquées et peinent à faire se lever les foules par leur jeu. Simple coup de moins bien ou difficultés structurelles pour la bande de Christophe Galtier ?

" Le match référence a été Monaco. Ils ont trouvé une clé qui a permis à beaucoup d'autres d'étudier tout ça. Les adversaires ont bien modifié l'aspect récupération, défensif. " Guy Lacombe

Interrogé sur une possible prévisibilité de son équipe, dont résulteraient ses difficultés à marquer, Christophe Galtier n'a pas nié les questionnements sur le sujet en conférence de presse, à la veille du déplacement à Ajaccio. C'est un fait, depuis plusieurs rencontres, les champions de France ne sont plus autant en réussite dans la surface adverse. Avec vingt-trois frappes et presque trois, Mbappé et compagnie auraient pu faire trembler les filets de Pau Lopez à plusieurs reprises dimanche soir lors du Classique. Au lieu de quoi ils sont restés jusqu'au bout sous la menace des Phocéens.