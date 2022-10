Paris, l'éternel pathétique recommencement

Derrière la rumeur et le nouveau vrai-faux départ de Kylian Mbappé se cache quelque chose de plus grave au PSG. Ce sentiment que rien n'a vraiment changé et que la chute est à venir, presque inéluctable. Comme si tout était écrit d'avance.

La confiance est rompue

Jingle Multiplex dans la tête. TUTULUTUTUTU.Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier. TUTULUTUTUTU. Luis Campos aussi. TUTULUTUTUTU. Christophe Galtier aussi. TUTULUTUTUTU. Mediapart avance que le club s'est adjugé une armée numérique pour dénigrer, sur Twitter, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, l'OM, Lyon, la terre entière. TUTULUTUTUTU. L'influenceur SabriParisienOuRien interviewe Aminata Diallo en exclusivité sur sa chaîne YouTube.Bienvenue dans 24 heures de la vie du PSG. Et encore, on peine à se souvenir de tous les évènements qui ont chamboulé le club parisien depuis le mois d'août : le penaltygate, l'article desur le chantage et les méthodes douteuses de Nasser al-Khelaïfi, les "likes" douteux de Neymar autour de Mbappé, le pivot-gate, Luis Campos qui dézingue Antero Henrique H24, les rebondissements autour de la section féminine, la polémique autour du char à voile, le racisme supposé de Christophe Galtier lors de son passage à Nice, l'histoire du réseau de l'ex-policier au service du PSG via, etc.Bref, le plus grand divertissement au monde tient en trois lettres et ce n'est pas HBO : PSG. On s'habitue à tout quand on est fan du club de la capitale. On en avale des couleuvres. On quitte une déception pour en rejoindre une autre. C'est notre vie. On s'y fait. Mais là, non pas que les derniers remous soient particulièrement difficiles à digérer, on commence à être fatigué. Las. Usé. La cadence devient trop violente pour nos petits cœurs. Et c'est de plus en plus difficile de suivre le projet du club qui avait, soi-disant, changé au cours du printemps quand Kylian Mbappé, contre toutes attentes, avait décidé de prolonger son bail dans la capitale alors que le Real Madrid s'offrait à lui. 143 jours plus tard, le probable futur meilleur buteur de l'histoire du club a (déjà) changé d'avis.Il s'est trompé, aurait-il dit en substance dans son entourage. Trompé sur le projet parisien alors que Luis Campos et d'autres proches du clan Mbappé ont rejoint la capitale. Le Qatar, via QSI, aurait-il été capable de mentir au Bondynois pour absolument l'avoir sous contrat avec le PSG durant le Mondial 2022 ? Possible. Mais dans quel monde vit Kylian Mbappé pour avoir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com