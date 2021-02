Paris, l'envie de ne pas avoir envie

En s'inclinant face à Lorient (3-2), le PSG a montré un visage déjà vu à plusieurs reprises lorsque l'adversaire est d'un standing inférieur : celui d'une équipe qui n'a pas envie de jouer et qui traîner les pieds. Sauf que cette saison, la défaite est souvent au bout avec cette approche.

Déjà 5 défaites en Ligue 1

Les Merlus s'offrent le scalp du PSG

Ce n'est un secret pour personne : Johnny Hallyday était un immense footix. Et à écouter les chansons saccagées lors du traditionnel bizutage, la nouvelle génération de footballeurs n'a visiblement pas du Johnny dans leur playlist. Le vestiaire du PSG n'échappant pas à la règle, il est impossible d'entendre dans les enceintes de Presnel Kimpembe ou de Neymar la voix du Taulier qui hurle. Il faut dire que vu la prestation des Parisiens à Lorient ce dimanche (3-2), les hommes de Mauricio Pochettino ne sont pas vraiment friands de ce leitmotiv et n'avaient tout simplement pasde jouer un match de football. Et la pluie bretonne n'y est pour rien.Stoïque lors du but de la victoire des Lorientais dans les dernières secondes, Mauricio Pochettino n'a pas vraiment chercher à expliquer la défaite de son équipe, préférant abattre la carte deen conférence de presse :Problème, cette théorie de l'accident de parcours pourrait être valable si c'était la première fois que les Parisiens semblaient prendre un match par-dessus la jambe. Or, c'est loin d'être le cas. Et surtout, c'est loin d'être nouveau. Encore plus lorsque le PSG affronte un club de bas de tableau quelques jours avant un grand rendez-vous, en l'occurrence un déplacement à Marseille le 7 février prochain.À la différence près qu'il y a quelques années, les Parisiens finissaient - dans la majeure partie des cas - par s'imposer dans ce genre de rencontres. Ce qui aurait pu encore être le cas puisque les potes de Neymar étaient devant au tableau d'affichage à la 80minute presque sans le vouloir, les Merlus leur ayant donné deux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com