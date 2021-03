Paris l'ennui ? Paris la vie !

Pour ce retour contre le FC Barcelone, Paris avait les mains dans les poches. Mais c'était suffisant pour y mettre aussi la qualif'. Pour les sensations fortes, que ce soit une seconde gifle pour le Barça ou au contraire une remontada, il faudra repasser. Mais ce ne sont pas les Parisiens qui font les lois dans ce pays où toutes les réjouissances sont actuellement confinées.

Qui sommes-nous pour prétendre savoir ce qu'il s'est passé dans les têtes parisiennes ? Quelles preuves avons-nous pour avancer que le spectre de laa surgi dans leurs esprits lorsque Lionel Messi s'est présenté au point de penalty juste avant la mi-temps ? Oui, de l'extérieur, " sérénité " n'est pas le premier mot qui nous est venu au moment de voir les Parisiens tamponner leur billet. Les chafouins assureront que la nervosité de Marco Verratti ou la soufflante de Mauricio Pochettino pendant la pause sont l'aveu de la faiblesse mentale des Rouge et Bleu. Les plus raisonnables peuvent rétorquer que l'Italien a cette attitude depuis son arrivée dans la capitale et que le métier d'un entraîneur est justement de hausser le ton quand il en ressent le besoin. Certes :, confessait Marquinhos au micro de RMC après le nul (1-1) synonyme qualification. Mais rien de tout ça infirme la théorie que les Parisiens avaient pour unique plan de jouer cette partie avec les mains dans les poches après s'être goinfré au Camp Nou. Et le résultat final comme le contexte ne peuvent que leur donner raison.Depuis le 17 mars 2020, soit bientôt un an jour pour jour, la France est appelée à se serrer la ceinture, à travailler à temps partiel et terminer ses apéros à 18 heures. Tant d'efforts à faire pour se restreindre, se contraindre pour éteindre une épidémie. Le Paris Saint-Germain, lui, a juste profité de sa dérogation pour aller faire la bamboche de l'autre côté des Pyrénées, comme pas mal de jeunes que les caméras de BFM-TV ne manquent pas de capter, avant de rentrer sagement à la maison, baisser progressivement le son du Barça voulant prolonger la folie et poser le couvre-feu sur ses espoirs de