Paris l'emporte sans éclat contre Nice

Guère plus en jambes que lors de ses dernières sorties avant la trêve internationale, le PSG a une nouvelle fois trouvé la solution pour s'en sortir face aux Aiglons. Ce coup-ci, cette dernière se nommait Kylian Mbappé, sorti du banc pour offrir la victoire au siens, après un coup-franc de Messi. Avec huit victoire et un nul en neuf sorties, la bande de Christophe Galtier, continue de planer sur la Ligue 1.

PSG 2-1 Nice

Messi en maître artificier

Rien de tel qu'un beau samedi soir de Ligue 1 pour fêter un anniversaire. Devant un Collectif Ultras Paris venu célébrer les six ans de son retour au Parc des Princes, le PSG s'est petitement imposé face à l'OGC Nice. Pour leur retour en championnat après deux semaines de trêve, les Parisiens ont globalement ronronné au fil d'une rencontre disputée sur un faux rythme, finalement sauvés par un but de l'entrant Kylian Mbappé. Avant lui, Messi avait enfin débloqué son compteur sur coup-franc, tandis Laborde avait marqué son premier but sous les couleurs azuréennes. Le club de la capitale se rassoit dans son fauteuil de leader, chipé 24 heures durant par l'Olympique de Marseille.Après deux semaines sans se dégourdir les jambes sur les pelouses de l'Hexagone, les deux équipes entament la soirée. Privés notamment de Mbappé, Verratti ou Mendes, les Parisiens peinent à se projeter vers l'avant, et ce sont même les Aiglons qui se sentent pousser des ailes, sans pour autant faire frissoner Donnarumma. Malgré un Neymar volontaire, les Rouge et Bleu enfilent les pertes de balle, se heurtant à un pied niçois sur chacun des rares décalages. Alors pour réveiller un Parc qui ne demande qu'à s'enflammer, rien de tel qu'un déboulé de Messi, fauché aux abords de la surface par Dante. L'opportunité pour l'Argentin de se faire justice en inscrivant son premier coup-franc direct au pied de la tour Eiffel. Dans la foulée, Neymar ne connaît pas la même réussite dans l'exercice (36), et Paris s'en remet aux accélérations de sa, tout feu tout flammes, pour porter un…