Paris joue avec le feu contre Strasbourg

De retour au Parc des Princes dans une ambiance très festive, notamment avec la présentation en grande pompe de ses recrues estivales, le PSG a soufflé le chaud et le froid mais est finalement parvenu à se défaire de Strasbourg ce samedi soir (4-2). Menés 3-0 à la mi-temps, les Strasbourgeois étaient parvenus à revenir à 3-2 et à faire peur aux Parisiens. Avant de céder en toute fin de match.

Paris Saint-Germain 4-2 Racing Club de Strasbourg

Et un,

Il était 19h20 environ quand le Parc des Princes s'est remis à chanter, 21h02 précisément quand il a de nouveau pu exploser. Une heure et quarante-deux minutes qui ont séparé l'entrée remarquée des supporters strasbourgeois dans leur parcage, qui a provoqué le lancement des chants par le virage Auteuil, et l'ouverture du score très tôt dans la partie par Mauro Icardi, et durant lesquelles le Parc des Princes a pu célébrer le début de cette nouvelle saison porte d'Auteuil avec un peu plus d'entrain que les années précédentes. Déjà parce que plus d'un an se sont écoulés depuis la dernière fois que le PSG avait évolué devant un stade plein, mais aussi et surtout parce que le PSG s'était assuré, avec la présentation des cinq recrues de son mercato estival, que ce samedi soir de PSG-Strasbourg ne soit vraiment pas comme les autres. Avant d'acclamer le retour de son équipe sur le terrain, le Parc a donc chanté, comme il n'en avait plus l'habitude de le faire, tantôt pour un Javier Pastore venu faire un petit coucou, tantôt pour applaudir son speaker qui ne se sent plus seul, tantôt pour Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma et surtout Leo Messi, ces nouveaux venus qu'il a enfin pu voir de ses propres yeux.