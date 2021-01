Paris impuissant à Saint-Étienne

La grande première de Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain aura donc accouché d'un nul bien décevant sur la pelouse de Saint-Étienne. Les Verts ont fait bien plus que résister face à un PSG diminué et, comme trop souvent, sans folie offensivement. La révolution attendra.

AS Saint-Étienne 1-1 Paris Saint-Germain

Sainté solide, Paris stoïque

C'est toujours excitant, le premier match d'un nouvel entraîneur avec son nouveau club. Scruter les moindres anomalies sur la feuille de match, analyser le moindre détail sur le terrain, constater si la révolution sur le banc a provoqué "l'électrochoc" tant attendu ou si les mauvaises habitudes persistent. Pour Mauricio Pochettino, le baptême du feu avec son nouveau club se faisait dans un Chaudron dont la légendaire chaleur avait cette fois laissé place à un vide glacial, sans spectateurs et sous -2°C en ce mercredi de janvier.Et ce qu'il a vu sur le terrain n'a pas tout de suite eu de quoi le réchauffer : dès la 8e minute, les Stéphanois dégainaient avec une grosse occasion signée Moukoudi, dont la tête sur corner était bien stoppée par Keylor Navas. Quatre minutes plus tard, de l'autre côté du terrain, Marquinhos faisait chauffer les gants de Moulin sur une action presque identique. Appliqués, soucieux de faire une bonne première impression au nouveau prof principal, les Parisiens trouvaient face à eux des Stéphanois volontaires, pressants, extrêmement bien organisés derrière mais qui n'ont pas hésité pas à s'engouffrer dans la moindre brèche. La preuve : lorsqu'à la 19e minute, Kehrer s'est fendu d'une affreuse relance dans l'axe à l'entrée de sa surface et mis Gueye dans une situation déliccate, il n'a pas fallu dire deux fois aux Verts et à Romain Hamouma de lui chiper le ballon pour aller ouvrir le score (1-0, 19e). Une joie de courte Lire la suite de l'article sur SoFoot.com