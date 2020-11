Paris, il serait temps d'apprendre à tenir

Pourtant largement dominateur en première période, le PSG a dû se résoudre à repartir du Rocher les poches vides. Un accident de parcours qui ne doit plus arriver dans un club comme le PSG.

"C'est inadmissible"

Évidemment que cela arrive de chuter. Après huit victoires de rang en Ligue 1, un déplacement à Monaco n'avait rien d'un rendez-vous sans accroc pour un PSG qui avait déjà en tête sa manche retour face à Leipzig ce mardi en Ligue des champions. Mais voilà, Paris n'a même pas vacillé face à un adversaire réellement plus fort que lui sur un match. Non, le PSG s'est sabordé, tout seul, comme un grand, face à une formation monégasque qui doit encore se demander comment elle a pu continuer à y croire et à voir son rêve le plus fou se réaliser après quarante-cinq minutes où elle aurait probablement signé pour éviter l'humiliation. Une soirée où le PSG aurait dû provisoirement prendre huit points d'avance sur le LOSC et dix sur l'ASM, où Mbappé aurait pû alors fêter son centième but en Ligue 1, où Paris aurait fait le plein de confiance avec la reprise des cadences infernales impulsées par le retour de la C1. Certes, le pion refusé (probablement injustement) à Moise Kean en première période pèse lourd, mais certainement beaucoup moins que la démission collective d'une équipe parisienne méconnaissable au retour des vestiaires.Le visage dépité de Thomas Tuchel sur l'affreuse bévue d'Abdou Diallo qui amène le penalty du 3-2 transformé par Cesc Fàbregas résume assez bien la bouillie proposée par ses ouailles à Louis-II ce vendredi soir. Au coup de sifflet final, Kylian Mbappé n'excluait pas totalement l"excès de confiance et promettait que l'équipeavant Leipzig. Un simple relâchement et puis tout repart comme prévu ? Les chiffres ne vont pas totalement dans le sens de l'accident. Si, effectivement, c'est la première fois depuis le 23 février que Paris encaisse deux buts lors d'un même match de Ligue 1 (face à Bordeaux, 4-3), le club de la capitale vient de connaître sa deuxième contrariété après avoir mené de deux buts depuis le rachat de QSI. Une absence en seconde période qui rappelle néanmoins un peu la chute physique et mentale entrevue en Allemagne, où Paris avait craqué après une bonne première demi-heure.