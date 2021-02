Paris glace Nice dans la douleur

Loin d'être flamboyant face à des Niçois qui nourriront quelques regrets, le PSG s'est imposé (2-1) au Parc des Princes grâce à des réalisations de Julian Draxler et Moise Kean.

PSG 2-1 Nice

Draxler des pros

Kean sauve Paris

Avant d'aller se mesurer à Barcelone au Camp Nou ce mardi, le PSG ne devait pas laisser filer Lille et Lyon et rester dans le bon wagon. Face à Nice, sans Neymar, Angel Di Maria ou encore Marco Verratti, Paris n'a pas brillé et s'en tire plutôt bien en l'emportant sans dénombrer de nouveaux blessés. L'essentiel est là, même s'il faudra que Kylian Mbappé & co haussent le niveau en Ligue des champions dans trois jours.Si le froid est bien au rendez-vous au Parc des Princes en ce samedi après-midi, c'est vêtu de leur troisième maillot "tee-shirt de plage" que les Parisiens se présentent face à des Niçois montés à Paris. Avec un 4-2-3-1 où Julian Draxler évolue en meneur de jeu, l'équipe de Mauricio Pochettino ne démarre pas la rencontre sur les chapeaux de roues et se contente de quadriller les Aiglons. Il faut dire qu'en face, ce n'est pas non plus le branle-bas de combat pour William Saliba et les siens. Car si les Niçois tentent de ressortir proprement et de prendre le match à leur compte, leurs quelques incursions manquent de tranchant et n'inquiètent pas Keylor Navas. Sur la seule accélération parisienne du premier acte, Paris va d'ailleurs parvenir à trouver la faille : Thilo Kehrer trouve Mauro Icardi qui frappe le poteau mais Julian Draxler a bien suivi. Le PSG rentre au chaud en étant devant à la pause, mais pas à l'abri.Au retour des vestiaires, Nice se montre plus saignant et va même faire mal au PSG d'entrée : Marquinhos loupe totalement sa relance et offre un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com