Paris FC-Sochaux : morfals kombat

Ce mardi, le Paris FC et Sochaux lancent les play-offs d'accession à la Ligue 1, dans un stade Charléty prêt à ressortir ses habits de gala, rangés dans une huche depuis mai 2019 et un revers aux tirs au but face à Lens. Minés par les blessures tout au long de la saison, les Parisiens croient pourtant en leur étoile, tout comme le valeureux collectif sochalien, mené par Omar Daf. En ligne de mire : Auxerre, dès vendredi.

Paris FC FC Sochaux-Montbéliard 17/05/2022 à 20h30 Ligue 2 - Play-off 1 Diffusion sur

Fluctuat nec mergitur

La légende du messager Philippidès qui se rendit de Marathon à Athènes avec ses seules guiboles pour annoncer la victoire des hoplites athéniens contre les Perses, en 490 avant notre ère, a traversé les âges. Elle a même inspiré une discipline des Jeux olympiques, à laquelle doivent s'exercer les formations du haut du panier de Ligue 2 depuis la saison 2017-2018. Le marathon des play-offs, une difficulté supplémentaire pour des organismes au bord de la rupture, là où le cœur doit supplanter les jambes pesant dix tonnes. Quatre matchs pour les meilleurs, et autant de finales avant d'entrevoir le graal de la montée. À ce petit jeu, le Paris FC et Sochaux, qui croisent le fer dans le 13arrondissement de la capitale ce mardi soir, ouvrent le bal, et espèrent prolonger leur saison au gré des premières chaleurs.À Paris, on a longtemps cru à la montée directe. Encore vissés au deuxième rang en février, les hommes de Thierry Laurey ont ensuite perdu des points à Nancy (eh oui), Toulouse, Bastia, Guingamp, contre Pau, Valenciennes ou encore Dijon. La réalité du pragmatisme ajaccien a mis son lot de plomb dans l'aile,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com