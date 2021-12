Paris FC-Lyon : dehors les cons !

Ce week-end de 32es de finale de Coupe de France ne pouvait pas plus mal débuter. Ce vendredi soir, la rencontre entre le Paris FC et l'OL n'a pas pu aller à son terme, remettant le football français et ses tribunes face à ses propres démons. D'où cette question : ce cirque va-t-il continuer encore longtemps ?

" En une phrase de clôture, Thomas Bihel, journaliste de la chaîneaux commentaires avec l'ancien champion du monde 1998 Alain Boghossian, a rappelé que l'on vivait une période insensée, pour ne pas dire désespérante, où une rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon peut être définitivement arrêtée après 45 minutes de jeu. L'heure n'est pourtant plus à la stupéfaction, la consternation ou l'indignation. Il y avait du fatalisme dans la voix des commentateurs moins d'un mois après une énième soirée de chaos au Groupama Stadium, où OL-OM avait duré moins de cinq minutes. Ce vendredi soir, il était précisément 22h50 quand l'annonce de l'arrêt définitif de la partie est tombée. Dans un monde parallèle, la deuxième période se serait jouée sur le terrain, où les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager à la pause (1-1). Dans le monde réel, le match s'est poursuivi en tribunes dans un triste spectacle à pleurer. À Charléty, le service de sécurité a rapidement été débordé par les affrontements et les assauts de certains supporters lyonnais en direction du public parisien et de familles venues assister à un match de foot. Les images parlent d'elles-mêmes.

Très gros incidents à la mi-temps de #PFCOL entre supporters lyonnais et le public parisien. Très peu de stewards pour gérer la situation. pic.twitter.com/2bktWEgfRd

— David Aiello (@Aiello_David) December 17, 2021Pas besoin de s'attarder sur les jets de fumigènes en pagaille et les cris de la foule pour se rendre compte qu'une fois de plus, le scénario d'un match tourne au calvaire dans les hautes sphères du football français. Après Montpellier-Marseille le 8 août, Nice-Marseille le 22 août, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com