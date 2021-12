Paris FC-Lyon : après les incidents, la question de la responsabilité pour les ultras

Les violences qui ont éclaté ce vendredi soir au stade Charléty, à Paris, à l'occasion de PFC-OL en Coupe de France ne font que confirmer un sentiment général, celui d'une spirale qui n'en finit plus de happer le monde des tribunes dans l'œil du cyclone. Si naturellement chaque cas de figure s'avère différent et spécifique, il faudrait une bonne dose d'aveuglement pour ne pas se rendre compte que quelque chose dérape dans les tribunes françaises. Or, si comme nous aimons à le croire, le mouvement ultra doit y jouer un rôle, il ne peut plus se contenter de pointer les erreurs des autres.

Responsable ne

Depuis la reprise de la Ligue 1, les incidents n'ont cessé de se multiplier. Montpellier-Marseille le 8 août ; Nice-Marseille le 22 août ; Lens-Lille le 18 septembre ; Angers-Marseille le 22 septembre ; Saint-Étienne-Angers le 22 octobre ; et OL-OM le 21 novembre. Les formes ont varié, les cibles aussi (supporters adverses ou joueurs sur le terrain) tout comme le profil des auteurs. Le résultat reste le même, et l'image des supporters se dégrade un peu plus à chaque fois. Cependant, un nouveau seuil a été franchi à Charléty. Tout d'abord parce que les débordements se sont déroulés dans le cadre de la Coupe de France, patrimoine national censé plutôt représenter une communion ou au moins une commémoration de notre football, quelque peu épargnée par les rivalités qui exaspèrent l'ordinaire des championnats. Ensuite car on ne pouvait pressentir une tension particulière, contrairement à Lyon-Marseille ou un Lens-Lille, autour de ce match.Enfin et surtout, personne n'ignorait, à commencer par les personnes encagoulées qui ont pris part à la castagne, que l'affluence ce soir-là allait être plus importante en raison de la venue d'une grosse écurie de Ligue 1 plutôt que par l'union sacrée des hordes de fans du club parisien. C'est tellement vrai que même Jean-Michel Aulas essaie surtout d'imputer le début des échauffourées à des supporters du PSG venus provoquer le parcage des Gones. Reste que tous les témoignages concordent pour le moment : des "quidams" qui n'avaient rien demandé se sont retrouvés au milieu des bagarres et ont subi le déchaînement d'une frange des Lyonnais. La prochaine étape, si l'on suit cette pente fatale, conduira inévitablement à un drame humain. Il n'y a probablement pas besoin de rappeler certains épisodes du passé, notamment du côté du Parc des Princes, et leurs conséquences.