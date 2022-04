Paris FC et Ajaccio font le travail, l'ASNL reste en vie

La 34e journée de Ligue 2 a livré son verdict ce mardi soir, voyant le sprint final printanier faire (encore) des siennes. Et à ce jeu, Ajaccio s'en est idéalement sorti dans la course à la montée, talonné par les barragistes Auxerre et Paris FC. Dans le bas de tableau, l'AS Nancy-Lorraine conserve un fugace souffle de vie.

Rodez 1-1 Nancy

Quevilly-Rouen 0-1 Nîmes

Dans la douceur de Rodez, Nancy s'est démené pour ramener un nul probant. Les Nancéens battants, n'ont cessé de solliciter le vigilant Lionel M'Pasi, serein, notamment face à la belle reprise de Grégoire Lefebvre (25). Et à force de gâcher, l'ASNL craque, poussée à la faute par la course en profondeur et la volée de Kilian Corredor (1-0, 48e). Mais à l'image de leur match, les hommes d'Albert Cartier n'auront rien lâché. Profitant du gros travail de l'offensif Shaquil Delos, Yeni Ngbakoto est venu enrouler sur sa gauche. Toujours lanterne rouge, Nancy (24 points) revient malgré tout à dix unités de son adversaire du soir, premier non-relégable.En déplacement à Robert Diochon, les Crocos ne se sont pas gênés pour mordre QRM. Oublié par une arrière garde frileuse, Moussa Koné a été le premier à s'échapper, trouvant Niclas Eliasson en retrait pour pousser le cuir. Et ce sera à peu près tout. Sans envie, QRM ne se sera effectivement réveillé que dans le temps additionnel. Bilan bien trop pauvre pour quitter la dix-huitième place.