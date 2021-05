So Foot • 30/05/2021 à 23:12

Paris fait un grand pas vers le titre après un nul à Lyon

Incapables de trouver la faille, l'OL et le PSG se sont séparés dos à dos au Groupama Stadium. Mais le sourire est parisien. En tenant tête à l'ogre rhodanien, le club de la capitale conserve sa petite longueur d'avance et fait un grand pas vers le titre.

Lyon 0-0 PSG

Baston à tout-va

Leader avec un point d'avance au coup d'envoi, Paris n'avait jamais été aussi proche du titre. À l'inverse, jamais Lyon n'avait semblé si vulnérable après avoir été relégué à la deuxième place une bonne partie de la saison. Déjà détrônées en Ligue des champions après une élimination en quarts de finale par ce même PSG, les septuples championnes d'Europe savaient qu'en cas de défaite au Groupama Stadium, leur règne hexagonal prendrait aussi fin, lui qui a débuté en 2007. Ce séisme n'a finalement pas eu lieu, du moins pas avant l'heure. L'OL et le PSG se sont cognés, mais repartent finalement dos à dos (0-0). Un nul comme une victoire, pour Paris.Bousculées par le pressing haut des Lyonnaises, les Parisiennes arrivent quand même d'entrée de jeu à mettre le feu devant la cage de Bouhaddi en se projetant rapidement. Meilleur espoir de cette saison 2020-2021, Baltimore déboule comme à son habitude couloir gauche, centre pour Diani, mais la reprise de l'ailière droite est trop molle pour inquiéter la portière française (5). Quelques minutes plus tard, celle qui prendra la direction d'OL Reign à la fin de la saison est vigilante après une nouvelle alerte de Baltimore (11). Dans le jeu, Lyon a la maîtrise et met de l'impact dans les duels, à l'image de ce tacle XXL de Buchanan sur Baltimore, propulsée dans la zone technique d'Échouafni qui valdingue lui aussi. Mais la troupe de Geyoro ne se démonte pas. Après une première tentative de Diani, Bachmann tente elle aussi sa chance mais le coup de canon de la Suissesse est repoussé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com