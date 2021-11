Paris fait fondre Saint-Étienne

Grâce à un doublé de Marquinhos et un Lionel Messi plus en vue et auteur de trois passes décisives, le PSG a battu Saint-Étienne ce dimanche à Geoffroy-Guichard (3-1) et signe ainsi son treizième succès de la saison en Ligue 1. Seule ombre au tableau : la sortie sur civière de Neymar, touché à la cheville en fin de rencontre.

Saint-Etienne 1-3 PSG

Saint-Etienne voit vert, puis rouge

Après la défaite à Manchester City au coeur de la semaine (2-1), le PSG retrouvait son train-train quotidien et surtout Sergio Ramos, titulaire pour la première sous la tunique parisienne. À Saint-Etienne, terre devenue hostile depuis quelques semaines puisque les Verts restaient invaincus depuis quatre matches et sur deux victoires consécutives, Paris s'est retrouvé mené, a beaucoup manqué, mais comme d'habitude, a trouvé les ressources pour s'imposer et garder la mainmise sur la Ligue 1. Avec néanmoins une inquiétude, et pas des moindres : la sortie en fin de rencontre de Neymar sur civière.Les chanceux présents à Geoffroy-Guichard n'ont pas le temps de dire “ouf” que Paris se montre déjà menaçant : au second poteau, Neymar pense même ouvrir le score sur un service de Di Maria prolongé par Messi mais est finalement signalé hors-jeu. À Paris, le quatuor offensif est là mais Etienne Green n'en a que faire. Le jeune portier anglais des Verts débute son festival face à Kylian Mbappé en sortant un arrêt décisif après une belle ouverture de Juan Bernat. Et ses coéquipiers dans tout cela ? Ils sortent la tête de l'eau petit à petit et vont se montrer mordants sur leur première véritable occasion. Le ballon frappé de l'exter par Wahbi Khazri est délicieux, Timothée Kolodziejczak bute sur Gianluigi Donnarumma mais Denis Bouanga fait rugir le Chaudron