Paris : et si on voyait le bon côté des choses ?

Après les échecs de 2013, 2015 et le traumatisme de 2017, le PSG a enfin éliminé le FC Barcelone sur une double confrontation de Ligue des champions. La manière n'aura pas été au rendez-vous pour le match retour, mais le PSG a fait l'essentiel en écartant son principal rival européen tout en exorcisant ses vieux démons. Et si c'était ça, la principale victoire ?

En thérapie

Que restera-t-il de cette qualification face au FC Barcelone dans deux mois, deux ans, dix ans ? En direct, la majorité des suiveurs du Paris-SG étaient partagés entre l'idée d'avoir eu chaud aux miches et le soulagement. Alors que le club de la capitale est complètement passé à côté de son match retour (28% de possession à domicile et 21 tirs subis), l'essentiel est ailleurs : le PSG a éliminé le FC Barcelone, quintuple vainqueur de la C1, en s'imposant 5-2 sur l'ensemble des deux matchs, tout en étant invaincu et sans Neymar, Juan Bernat et Ángel Di María (absent à l'aller, entré à l'heure de jeu hier soir).En face, c'est Lionel Messi, mine de rien. Quand le Real Madrid passe aux forceps, on parle d'expérience, de bloc collectif capable de courber le dos dans ces moments cruciaux. Pas au PSG. On parle de match raté, d'inquiétude, de miracle dont la forme prend celle d'un Keylor Navas impérial, lui qui n'a jamais été éliminé quand il dispute une double confrontation en C1 (9 doubles confrontations avec le Real Madrid, 2 avec le PSG, pour autant de qualifications au bout). Oui, le match retour a été un long supplice, mais il doit être regardé avec le prisme du match aller. Dans les colonnes du, l'ancien milieu Édouard Cissé soulève une question à laquelle il est encore difficile de répondre, mais qui résume bien cette double confrontation :Pour comprendre ce PSG, il faut analyser ses failles psychologiques, ses faiblesses, ses blessures majoritairement liées à l'ennemi intime catalan. Depuis 2013, le PSG de QSI a croisé trois fois la route du FC Barcelone dans des rencontres éliminatoires. Par trois fois, le PSG a été prié de rentrer chez lui. Avec des regrets, d'abord, en 2013 (2-2, 1-1), avec le sentiment d'être tombé sur beaucoup plus fort que soi en 2015 (1-3, 0-2), et avec