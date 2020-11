Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Paris et Bayonne s'imposent Reuters • 21/11/2020 à 23:10 Temps de lecture: 1 min







Paris et Bayonne s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se jouaient deux matchs du championnat de France de Top 14 étant des match en retard comptant pour la première et la septième journée. La premier opposait le Stade Français à bordeaux Bègles à Paris. Ce sont les Franciliens qui se sont imposés sur le score de 26-16 notamment grâce au très bon jeu au pied de Segonds. Une victoire importante qui permet aux Parisiens de grimper à la cinquième place du classement laissants derrière eux les Bordelais à la neuvième position. Le second se jouait entre Bayonne et Toulon et se sont les locaux qui se sont imposés sur le score de 35-29. Ils ont d'ailleurs réalisé leur victoire lors de la première mi-temps qu'ils ont remporté 29-10 avant de voir les Toulonnais revenir dans le match. Toulon reste tout de même quatrième malgré la défaite alors que les Bayonnais remontent à la huitième place.