Paris est-il en train de réaliser le meilleur mercato de l'histoire ?

Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos sans débourser un centime d'indemnités de transfert, Achraf Hakimi pour soixante patates et maintenant Lionel Messi : au terme d'une année Covid compliquée et alors que les finances des clubs européens sont censées être exsangues, le Paris Saint-Germain s'est mis en mode Thanos avec un seul objectif, réunir toutes les pierres d'infinité. Déjà hypersolide, le mercato parisien va prendre une toute autre dimension avec l'arrivée du sextuple Ballon d'Or. Au point de pouvoir être considéré comme le meilleur de l'histoire ?

Un sacré rapport qualité-prix

Florentino Pérez pensait avoir plié le game. Personne d'autre ne maîtrisait l'art de faire des mercatos de taré comme lui, l'homme qui a bâti de tels effectifs que deux générations de "Galactiques" portent son nom. Mais ça, c'était avant. Avant que le Qatar ne rachète le Paris Saint-Germain, que Nasser Al-Khelaïfi arrive à la tête de ce club, qu'il foute Leonardo à la direction sportive et que chaque fenêtre des transferts soit une opportunité de soigner le soft-power qatarien. Dans sa construction d'un projet d'envergure à Paris, les nouveaux propriétaires ont toujours affiché des ambitions qui n'ont eu de limites que celles du fair-play financier, se débrouillant toujours pour s'en extirper dès lors qu'une bonne opportunité de réaliser un transfert aussi onéreux soit-il se présentait, tant que celui-ci pouvait autant leur apporter sportivement que médiatiquement. Signer Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? "", pavoisait en 2015 Nasser Al-Khelaïfi, qui avait annoncé dès son arrivée au PSG qu'il rechercherait activement le "". Marqué de près par l'UEFA depuis quelques années, Paris n'a pas eu à se faire prier pour profiter de l'assouplissement de ses règles. Et des paroles aux actes, pour fêter sa décennie dans la capitale, QSI a enfin atteint cet objectif fou, et ajoute avec Lionel Messi la cerise sur le gâteau d'un mercato qui deviendra sans conteste, au moment où l'Argentin paraphera son contrat avec Paris, le plus réussi de ses dix premières années parisiennes.Que ce mercato soit le plus réussi de l'histoire de Paris ne fait évidemment aucun doute. Pour Lionel Messi à lui tout seul, pourrait-on être tenté de dire, mais pas seulement. À l'inverse du millésime 2012 - qui a vu les arrivées de Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovi?, Marco Verratti et Gregory Lire la suite de l'article sur SoFoot.com