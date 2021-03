Paris est déjà à l'heure d'été

Auteur, pendant 60 minutes, de sa prestation la plus aboutie sur le plan collectif cette saison en Ligue 1, le PSG est sorti vainqueur de son duel au sommet avec l'Olympique lyonnais (2-4), ce dimanche au Groupama Stadium. Une opération qui lui permet de prendre les rênes du championnat et d'envoyer un message fort à son adversaire du soir, ainsi qu'au LOSC et à Monaco.

Une première victoire face au top 4

S'imaginer affronter le champion d'Europe en titre lors du prochain tour de Ligue des champions fait visiblement pousser des ailes. Et le Paris Saint-Germain, qui sait depuis jeudi qu'il affrontera le Bayern les 7 et 13 avril prochain, l'a parfaitement prouvé. En manque cruel d'inspiration offensive et à la peine derrière le week-end passé face à Nantes (1-2), le club de la capitale a en effet subitement décidé d'appuyer sur l'accélérateur ce dimanche à Lyon. Avec la manière déjà (2-4). Mais surtout au meilleur moment. Au cours d'un match qu'ils savaient crucial dans la course au titre face à un adversaire à égalité de points au coup d'envoi, les joueurs de Mauricio Pochettino ont passé près d'une heure à asphyxier des Gones qui n'ont entrevu la lumière qu'en fin de partie. Et il y a quoi, au bout de ce match à six pions ? Tout bonnement la tête de la Ligue 1, récupérée à la différence de buts.Ce quatrième succès de suite à l'extérieur, obtenu grâce à un doublé de Kylian Mbappé (auteur au passage de son centième but en Ligue 1) et deux autres réalisations de Danilo et Ángel Di María, revêt une importance d'autant plus grande puisqu'il est le premier cette saison pour le champion de France en titre face à un adversaire direct en quête de Hexagoal. En quatre matchs face à une formation du top 4, les Parisiens n'avaient jusqu'alors gratté qu'un seul petit point à l'occasion d'un triste nul à Lille (0-0), pour deux défaites face à Monaco (3-2 et 0-2) et une autre à l'aller face à l'OL (0-1). C'était pire que n'importe lequel de ses trois concurrents. En dominant Lyon ce dimanche, le PSG a ainsi réussi à vaincre la formation qui l'avait le plus battu depuis l'arrivée de QSI (cinq Lire la suite de l'article sur SoFoot.com