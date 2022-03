Paris entame sa guérison contre Bordeaux

Quatre jours après l'élimination sur la pelouse du Real, le Paris Saint-Germain retrouvait un Parc des Princes prêt à exprimer sa colère face à Bordeaux. Dans une ambiance hostile, les joueurs de la capitale n'ont pas vraiment eu besoin de forcer pour prendre le dessus sur de faibles Girondins. Mais il faudra du temps pour oublier, au moins un peu, la déroute de Madrid.

PSG 3-0 Bordeaux

Mbappé seul au milieu du marasme

Le premier jour du reste de leur vie. Dans une confrontation entre deux équipes qui jouent à qui piquera la plus grosse crise, c'est Bordeaux qui a fait la plus forte impression dans ce domaine-là. En face, Paris est parvenu à renouer avec la victoire grâce – sans grande surprise – à Kylian Mbappé, mais également Neymar et Paredes. Pas de quoi calmer la colère des supporters parisiens, qui ont largement exprimé leur mécontentement après la désillusion de la semaine à Madrid. Paris a quinze points d'avance en tête de la Ligue 1 et fonce vers le titre. Mais ce n'est que le début d'un long processus de guérison pour le club de la capitale.Seul joueur salué lors de l'annonce des compositions d'équipe, Kylian Mbappé n'a pas baissé le pied, portant encore et toujours son équipe à bout de bras. Neymar et Messi copieusement sifflés, tout comme Mauricio Pochettino, les coupables sont désignés avant même le coup d'envoi. Dès l'entame, les Girondins ne sont d'ailleurs pas loin de faire gamberger encore un peu plus les Rouge et Bleu, mais Navas se couche bien sur la frappe d'Oudin, avant de voir le coup de casque d'Onana sur le corner suivant lécher l'extérieur de son montant (1).Une première mi-temps longtemps animée presque exclusivement par les chants hostiles et les insultes descendues des tribunes. Jusqu'à cette action à trois menées par Messi, Wijnaldum et Mbappé, qui ouvre le score pour évacuer sa frustration, au son des "" de la tribune Auteuil. Le n°7 parisien envoie ensuite une frappe lointaine au-dessus, rare interruption du traditionnel…