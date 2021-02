Paris enfonce Marseille dans la crise

Pourtant pas inintéressants dans le jeu, les Marseillais terminent leur abominable semaine par une défaite face au PSG à l'occasion du 100e "Classique" ce dimanche soir, au Vélodrome (0-2). Les Parisiens, plus mordants et réalistes, recollent à un point de Lyon, deuxièmes. Pour les Marseillais, en revanche... vivement la semaine prochaine.

OM 0-2 PSG

9 minutes. C'est le temps qu'auront duré les espoirs Marseillais. 9 minutes durant lesquelles Marseille a un peu oublié cette semaine folle, ces incidents au Vélodrome qui ont valu du placard à certains supporters, le départ de Villas-Boas, la contre-performance à Lens, la folle rumeur de la vente balayée d'un revers de main et tout le reste. 9 minutes hors du temps, de celles, en début de ces Classiques contre le PSG, durant lesquelles tout est possible, tout est faisable, même le plus fou. 9 minutes avant que Mbappé, sur la deuxième frappe parisienne du match, ne fasse trembler les filets de Mandanda et ne ramène brutalement Marseille à l'inévitable réalité : celle que cette semaine de merde n'allait pas se terminer sur une parenthèse enchantée et que ce dimanche soir allait sans doute être un peu long.La première période a été un drôle de paradoxe qui a pourtant vu Marseille tenir le ballon (près de 60% de possession lors du premier acte) mais pour ne pas en faire grand-chose, finalement. Les Parisiens, qui profitaient du retour de Verratti et Marquinhos malgré l'absence de Neymar, appliquaient eux un pressing suffisamment intense pour déstabiliser ce 4-1-4-1 marseillais, très compact. La première banderille arrive après un corner, mal joué par les Olympiens : le milieu italien justement, intenable pour son retour, récupère le ballon dans les airs devant Rongier