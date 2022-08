Paris en patron à Toulouse

Neymar, Mbappé et Bernat buteurs, Messi double passeur : trois jours après son premier – petit – accroc de la saison contre Monaco, le PSG a remis les pendules à l'heure du la pelouse du Téfécé. Vaillant dans une magnifique ambiance, le promu a longtemps bousculé les champions de France avant de finalement baisser les armes. Les Rouge et Bleu conservent les commandes de la Ligue 1.

Toulouse 0-3 Paris Saint-Germain

Le feu Neymar n'est pas éteint

Le message était clair : "". Après trois ans et demi sans accueillir Paris, le Stadium avait mis ses habits de fête pour défier les champions de France dans une ambiance des grands soirs. Mais n'en déplaise à Claude Nougaro et aux Violets, ce sont bien les Parisiens qui ont finalement fait la loi sur l'île du Ramier. Une demi-heure pour se lancer tout en contenant les vagues de Toulousains toujours aussi portés vers l'offensive, avant de mettre la main sur la partie grâce à un trio offensif une nouvelle fois très inspiré. Pour le plus grand bonheur des quelques 1.000 supporters venus donner de la voix jusque sur les bords de la Garonne.Des Parisiens venus donner le ton d'entrée : à peine une poignée de secondes suffisent à Mbappé et Messi pour tenter une première incursion dans la surface violette, mais aucun des deux attaquants ne peut conclure (2). Fidèle à lui-même, le TFC fait gronder le Stadium à chaque transition offensive, et Dallinga répond en faisant briller Donnarumma (5, 9). Une entame de rencontre haletante, où Dupé n'est pas en reste avec une première parade devant Messi (10). Amatrices de grands espaces, les deux formations sont régulièrement en difficulté dans la transition défensive. Face à la gestion de la profondeur parfois aléatoire des joueurs de la capitale, Ratao est dans tous les bons coups pour les locaux, quand Aboukhlal multiplie les déboulés dans son couloir gauche. Peu à peu, Paris pose sa patte sur ce match et Messi continue de faire briller un Maxime Dupé très en vue (25), avant de laisser le relais à Mbappé en lui adressant une merveille de ballon par-dessus la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com