Paris élimine le Bayern

Solidaires, solides, mais maladroits devant le but, les Parisiens se sont inclinés (0-1) au Parc des Princes sur un but d'Eric Maxim Choupo-Moting. Insuffisant toutefois pour priver le PSG de son ticket pour les demies qu'il est allé chercher comme un bonhomme face à un Bayern décevant.

Il était promis au PSG un retour en enfer, ou tout simplement sur Terre après sa victoire miraculeuse de Munich une semaine auparavant. Joshua Kimmich avait même annoncé la couleur :. Une vérité, sa vérité, que le Bayern n'a pas été capable de transformer en vérité générale à la fin de cette deuxième manche. Car s'il a loupé tout ce qu'il a voulu devant le but, le PSG a montré que les vertus défensives ramenées de Munich étaient toujours en lui. Pour une performance désormais gravée dans son histoire.Dans un Parc des Princes en tenue de gala et orné d'un imposant tifo sur trois tribunes criant "ALLEZ PARIS", le PSG regarde le Bayern et se pose non pas en victime attendant son châtiment, mais bien en challenger déterminé à faire vaciller le champion en titre. Oubliez la déferlante de Munich où Keylor Navas avait autant de bras que le Général Grievous : dans son jardin, l'équipe de Mauricio Pochettino bloque correctement ses couloirs, ressort proprement et, surtout, continue à appuyer sur les blessures d'un club allemand moins gaillard que lors du premier round. Neymar a décidé de dépoussiérer son vieux costume en alpaga du Final 8, avec les bonnes et les mauvaises coutures. Ballon au pied, le Brésilien est diabolique. Face au but, malchanceux : quand ce n'est pas Neuer qui s'interpose, c'est la barre ou enfin le montant gauche du C3PO allemand qui empêchent le meneur de jeu parisien de mettre à l'abri Paris.