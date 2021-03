Paris éjecte Lille de la Coupe de France

Ultra-réalistes et encore une fois sauvés plus d'une fois par Keylor Navas, les Parisiens se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de France aux dépens d'un LOSC séduisant mais trop tendre dans les zones de vérité (3-0). Entré en cours de jeu, Kylian Mbappé s'est offert un doublé.

PSG 3-0 Lille

Paris froid de réalisme

Les plus grands observateurs du football de haut niveau se rejoignent tous unanimement sur un point : au plus haut niveau, bien avant le pressing ou les fulgurances tactiques, c'est l'efficacité dans les deux surfaces qui prime. Et les Lillois, pourtant venus avec de belles intentions dans le jeu au Parc des Princes ce mercredi après-midi, en ont fait l'amer expérience. Sous un crachin typiquement parisien à cette période de l'année, les larmes des Dogues sont venus s'ajouter à l'humidité ambiante face à un terrible constat : une nouvelle fois cette année, Paris n'était pas si fort. Mais au coup de sifflet final, c'est bien Paris qui se qualifie largement (au tableau d'affichage) pour les quarts de finale de la Coupe de France.L'histoire de ce premier acte entre le PSG et Lille débute comme on l'attendait : face à des Dogues bien organisés, harceleurs et plein d'énergie, le PSG affiche toujours les mêmes difficultés dans le jeu et peine à tenir le ballon. Sur une combinaison entre Yusuf Yaz?c? et Burak Y?lmaz, il faut même un grand Keylor Navas pour empêcher les Nordistes de passer devant. Mais quatre minutes plus tard, sous l'impulsion du remuant d'Ángel Di María, Tiago Djaló et Mike Maignan se loupent et Mauro Icardi pousse le cuir au fond. Premier coup sur le casque. Mike Maignan exhorte ses coéquipiers à rester haut, à étouffer ce PSG emprunté dans le jeu, mais le cauchemar se répète vingt-minutes plus tard : à vingt-cinq mètres, Y?lmaz décoche une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com