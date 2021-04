Paris écarte tranquillement Angers

Peu inquiétés des Angevins maladroits, les Parisiens ont validé sans trop de soucis leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France (5-0). Ils y retrouveront, au choix, Rumilly-Vallières, Montpellier ou le vainqueur de Lyon-Monaco. Malheureusement pour Stéphane Moulin, sa dernière Coupe de France avec Angers s'arrête sur une manita au Parc des Princes.

PSG 5-0 Angers

Quand le plan se déroule sans accroc

Tranquille. S'il fallait résumer en un mot le match qu'a vécu le Paris Saint-Germain face à Angers, en quart de finale de la Coupe de France, ce serait sans doute celui-ci : tranquille. Ce mercredi soir, encore assez tôt pour évoluer sous les dernières lueurs du jour et jouer sous une température idéale, avec une pelouse juste arrosée par les averses qui se sont abattues juste avant sur la capitale et un adversaire qui ne lui a pas opposé une résistance folle : tous les ingrédients étaient réunis pour un bon match de football qui a maintenu les Parisiens en forme en vue de leurs futures échéances nationales et européennes sans les épuiser. Vous l'aurez compris : le Paris Saint-Germain a validé sans trembler son billet pour le dernier carré de la Coupe de France en écartant Angers, pour ce qui restera donc comme le dernier match de Coupe de Stéphane Moulin sur le banc du SCO.Sans Mbappé ni Kimpembe judicieusement laissés au repos par Mauricio Pochettino, les Parisiens n'ont pas tardé à poser le pied sur le ballon et dicter le rythme du match. Entre deux phases de passe à dix, quelques offensives. La première fait mouche : dans l'axe, Neymar transmet à Draxler qui lance parfaitement Icardi dans la profondeur, pour une finition impeccable (). Sans assiéger la surface de Butelle, les Parisiens,