Paris écarte Metz et pense à la suite

Grâce à un nouveau doublé de Mbappé - sorti sur blessure -, le Paris Saint-Germain a pris la mesure d'un FC Metz sans grandes ambitions. Le voilà qui prend donc provisoirement la tête du championnat et pourra regarder ses rivaux s'écharper avant de se plonger dans sa demi-finale de Ligue des champions, mercredi contre Manchester City.

FC Metz 1-3 Paris Saint-Germain

Et voilà comment boucler une semaine parfaite. Après avoir refusé les sirènes de l'éphémère Superligue, placé son président à la tête de l'ECA pour mater la révolution européenne, passé sans encombre son tour de Coupe de France en semaine et avoir vu son infirmerie se vider presque complètement (Marquinhos est opérationnel), le Paris Saint-Germain peut a fait le boulot sur la pelouse du FC Metz. Ainsi, les réalisations de Mbappé et d'Isard, dans le même ordre que face à Saint-Étienne dimanche dernier, permettent aux gars de Mauricio Pochettino de maintenir sous pression ses adversaires à la course au titre, mais aussi de se projeter tranquillement sur le match de Manchester City.La barbe taillée d'Alexandre Oukidja peut en attester. La réception du Paris Saint-Germain au Stade-Symphorien est une affiche de gala pour une équipe qui n'a plus grand chose à jouer, voire un instant promo pour certains joueurs convoités sur le marché (Boulaya, Centonze, Kouyaté ou encore la pépite Matar Sarr). Mais malgré ces bonnes intentions, le costard messin se fait tâcher d'entrée par le glouton Mbappé, profitant d'un amuse-gueule envoyé par Ander Herrera dans le dos de la défense grenat. Poteau rentrant et voilà le vice-champion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com