Paris doit-il se débarrasser de Draxler et Paredes ?

Face à des pertes potentiellement record en cette année de Covid, le PSG songerait à se séparer de Julian Draxler et de Leandro Paredes. Une question de finances, mais pas que : en raison de l'écart entre leur valeur marchande et leur rendement, ces deux-là en particulier sont toujours plus ou moins candidats au départ. Mais est-ce la bonne solution, et surtout le bon moment ?



Les candidats idéaux

S'il y a bien une chose dont Thomas Tuchel n'aurait pas besoin cette saison, c'est de perdre de nouveaux joueurs. Mais l'Allemand va sans doute devoir s'y résoudre : ses prises de tête d'avant-match au moment de coucher sa composition sur le papier ne devraient pas s'arrêter de sitôt. En raison de pertes record, estimées à 200 millions d'euros avec l'absence de billetterie et l'effondrement des droits TV, le Paris Saint-Germain va sans doute se retrouver contraint de se séparer d'un ou deux joueurs lors du mercato d'hiver, afin d'offrir un - léger - sursis à ses livres de compte. Selon, dans son édition de samedi, deux candidats tout sauf surprenants au départ se distinguent : Julian Draxler et Leandro Paredes.Pour Paris, la tentation de vendre ces deux-là est forcément grande : sans être bons à jeter non plus, ni l'Argentin ni l'Allemand ne sont réellement indispensables dans l'effectif parisien. Ce qui leur vaut d'ailleurs d'être annoncés partants à l'approche de chaque mercato depuis leur arrivée. D'autant que, malgré leurs performances en dents de scie, les deux garçons restent des joueurs côtés sur le marché, et dont les transferts pourraient rapporter gros rapidement. Entre 30 et 50 millions d'euros pour le lot (10-20 millions pour Draxler, 20-30 millions pour Paredes), selon s'il est bien vendu ou bradé, soit pile ce dont Paris aurait besoin, en somme. Un besoin non seulement provoqué par le combo fatal Covid-Mediapro que par la gestion catastrophique des fins de contrat en saison dernière, qui a entraîné une volée de départs libres cet été (Cavani, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting, Kouassi et Aouchiche). Des joueurs dont les ventes auraient pu rapporter à Paris un coquet complément de revenu, et dont la fuite a au final créé pour le club de la capitale une urgence de vendre, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com