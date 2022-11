Paris défrise la Juve, mais termine deuxième de son groupe

Décevant dans le jeu, mais efficace face au but, le Paris Saint-Germain bat la Juventus pour la première fois dans son antre de son histoire (2-1) sur le même score qu'à l'aller. Insuffisant toutefois pour voir les Parisiens terminer premier du groupe H, devancés par le Benfica Lisbonne à la différence de buts à l'extérieur.

Juventus 1-2 PSG

Bonucci répond à Mbappé

Le Paris Saint-Germain peut nourrir d'immenses regrets. L'enjeu de sa dernière sauterie européenne en 2022 était clair : Paris devait battre la Juve et ainsi conserver la première place du groupe H. Sans se montrer séduisant, bien loin de là même, les Rouge et Bleu ont défait la Juventus pour la première fois de leur histoire (2-1). Mais cela n'a finalement pas suffit à remplir la totalité du contrat. Résultat, la soirée est loin d'être historique.Lorsqu'une partie du peuple turinois descend à l'arrêt "Sansovino" du bus 29 l'emmenant au stade, celle-ci ne sait pas vraiment à quoi s'attendre de ce Juventus-PSG. Pour ses 125 bougies qu'elle a soufflée ce mardi, la Vieille Dame est d'ores et déjà éliminée de la C1, a perdu quatre de ses cinq matchs de la phase de poules pour la première fois de son histoire et se présente sans Dusan Vlahović, Paul Pogba, Bremer, Ángel Di María ou encore Weston McKennie pour affronter Paris.Mais dès l'entame, sur une pelouse parfaite, la Juve marche à l'égo, mais aussi sur le milieu Rouge et Bleu. Le quatuor Locatelli-Fagioli-Rabiot-Miretti étouffe leurs homologues léthargiques parisiens et Manuel Locatelli fait passer un premier frisson à Gigio Donnarumma. Copieusement sifflé dès l'entame du match, c'est de sa ligne de but que le portier parisien assiste au seul éclair parisien de cette première période : Kylian Mbappé humilie Riccardo Gatti, qui s'accroche même à lui, avant d'esquiver Locatelli puis d'expédier un bonbon poteau rentrant. La clim est installée, mais elle sera de courte durée.Tout simplement car les Bianconeri repartent de l'avant : Locatelli enroule de peu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com