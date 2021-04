Paris contre Saint-Étienne : à quitte ou doublé

Ce dimanche à 13 heures, exportation de la Ligue des talents en Asie oblige, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Saint-Étienne au Parc des Princes. Un match qui arrive après une qualification en demi-finales de Ligue des champions, mais surtout un nul du LOSC vendredi contre Montpellier. Devancé, mais pas largué dans la course au titre, le PSG a une occasion unique de montrer que son gain de maturité sur la scène européenne n'est pas qu'une façade, et qu'il peut réaliser un carton plein dans une saison pourtant mal embarquée.

Paris Saint-GermainAS Saint-Étienne 18/04/2021 à 13h Ligue 1 Diffusion sur

Il ne fait aucun doute que les joueurs du PSG étaient devant Lille-Montpellier vendredi soir. Qu'ils ont sans doute pris du plaisir devant cette belle affiche de football made in France, qu'ils ont applaudi le but d'Andy Delort, et que leur sourire s'est évaporé quand le soyeux pied gauche de Luiz Araújo est venu offrir le nul aux Dogues à la 85minute. Unaussi beau qu'important, puisqu'il a permis au leader lillois de conserver quatre points d'avance sur son dauphin parisien, et l'a donc assuré de conserver la première place à l'issue de cette 33journée. Après avoir écarté le Bayern sur la route des demi-finales de la Ligue des champions mardi, Paris ne connaîtra donc pas la semaine parfaite