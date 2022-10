Paris colle un sept à Haïfa

Le PSG n'a fait qu'une bouchée du Maccabi Haïfa (7-2) avec un trio offensif Neymar, Mbappé et Messi des grands soirs. Paris verra les huitièmes de finale de Ligue des champions et sera maître de son destin dans la course à la première place, qui se jouera à distance avec le Benfica Lisbonne.

PSG 7-2 Maccabi Haïfa

Messi à l'ancienne

Il régnait une atmosphère particulière, ce mardi soir, au Parc des Princes, où des milliers de supporters israéliens avaient pris place dans un très large virage après avoir défilé sur les Champs-Élysées, plus tôt dans la journée. Le parfum des soirées européennes, accompagné de quelques craintes illustrées par la sécurité déployée aux abords de l'enceinte, et un match de football finalement remporté haut la main par le Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa (7-2). Un PSG porté par Messi, Neymar et Mbappé, tous les trois étincelants et décisifs.Le spectacle est d'abord venu des tribunes et du parcage israélien, profitant du coup d'envoi pour craquer des dizaines de fumigènes, lancer des feux d'artifice et donner le ton de la rencontre. Sur le terrain, le Maccabi a rappelé comme à l'aller qu'il n'était pas en Ligue des champions par hasard, en ne se montrant ni peureux ni complexé. Une stratégie audacieuse, mais risquée, surtout quand le trio offensif parisien est décidé à briller. Si Fabian Ruiz a gâché un caviar de Neymar, avant que le Brésilien ne se loupe lui aussi suite à une remise de Mbappé, la MNM a mis les choses au clair en moins de quinze minutes. Le numéro 7 a profité d'un ballon mal dégagé par Batubinska pour le glisser à Messi, qui ne s'est pas gêné pour trouver le petit filet opposé d'un joli extérieur du pied. Le show a pu se poursuivre après une légère frayeur provoquée par Seck, dont le tacle brutal a envoyé Mbappé dans les panneaux publicitaires. Pas de carton rouge, mais une réponse du chamion du monde, buteur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com