Paris colle un nouveau tarif à Clermont

Avec notamment un Leo Messi clinique (doublé et passe dé) et un Neymar étincelant (un pion et trois passes dé), le PSG a entamé sa saison de Ligue 1 avec un nouveau festival offensif (0-5), sur la pelouse du Clermont Foot.

Clermont 0-5 PSG

Boring Diaw

Ce ne sont que Nantes et Clermont, ce ne sont qu'un Trophée des champions et une première journée de Ligue 1, mais la première impression laissée par le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier est bonne, si ce n'est excellente. Les Canaris en avaient pris quatre il y a une semaine et ce samedi, à domicile, les Auvergnats en ont mangé un de plus (0-5) face à la moissonneuse-batteuse de la capitale, quatre mois après un violent 1-6 également encaissé dans leur stade . Comme à Tel-Aviv, un onze parisien se dessine, en attendant le retour de Sa Majesté Kylian Mbappé. Et comme à Tel-Aviv, c'est le duo Messi-Neymar qui a assuré le show avec trois réalisations et quatreà eux deux, rien que ça.Clermont n'a pas fait que boire la tasse, à l'image d'un début de partir frissonnant avec une montée de Neto Borges, la recrue serbe Komnen Andrić déclenchant une tête timide (3) quelques instants après avoir offert sa carte de visite à Sergio Ramos. Paname a répondu avec les coups de rein d'Achraf Hakimi, le très prometteur Alidu Seidu se jetant pour empêcher l'ouverture du score de Neymar au point de penalty (7). Et la seconde cartouche a été la bonne pour ce dernier avec une action symétrique côté gauche, le centre de Pablo Sarabia fuyant Leo Messi pour arriver sur le Brésilien, clinique à l'entrée de surface. Inspiré dans la moitié parisienne, Borges s'est en revanche fait dévorer par Hakimi lorsque,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com