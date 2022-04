Paris, champion de l'indifférence ?

Ce mercredi face à Angers, si les étoiles s'alignent, le PSG pourrait déjà valider mathématiquement l'obtention de son dixième titre de champion de France. Quarante et un ans après, les Parisiens rejoindraient donc l'AS Saint-Étienne au Panthéon du football français. Un sacré accomplissement qui ne fait pas se décrisper grand monde, même à Paris, où les supporters ont du mal à se réjouir pour un trophée acquis au terme d'une saison aussi triste. On leur a donné la parole.

"Même battre l'OM, ça ne me fait plus rien. Parce que c'est juste normal avec l'équipe qu'on a." Valentin, supporter depuis le siècle dernier

Mercato XXL, promesses non tenues et train-train annuel

À la sortie du Parc des Princes, sur les coups de 23h, dimanche soir, il n'y avait pas grand-monde pour donner de la voix. Sur le boulevard des Maréchaux, l'artère qui redirige les sortants des tribunes vers la porte de Saint-Cloud, la foule dense, mais silencieuse n'était perturbée que par quelques coups de klaxon, dont on ne pouvait deviner s'ils étaient liés au résultat du match face à l'OM ou au trafic qui commençait à s'épaissir. Pas vraiment d'excitation, pas d'électricité non plus, au mieux quelques sourires sur les visages les plus jeunes : on aurait du mal à croire que dans l'enceinte de la porte d'Auteuil, c'est un Classique face à Marseille qui vient d'être remporté par le PSG (2-1). Une nouvelle affiche qui aura déçu, comme tant d'autres cette saison. Avec 15 points d'avance sur sa victime du week-end et dauphin, Paris peut déjà être sacré champion de France ce mercredi, pour la dixième fois de son histoire, égalant le record de l'AS Saint-Étienne. Et on a l'impression que tout le monde s'en cogne un peu.Il y aura bien quelques irrésistibles pour assurer que la conquête de ce dixième titre leur hérisse encore les poils des bras comme au premier jour. Les autres ne se font pas prier pour dérouler la liste des raisons qui font que ce titre les indiffère un peu plus que les autres. Première d'entre elles :, résume Valentin, 31 ans, supporter depuis le siècle dernier et un peu nostalgique des années galère.Vadim, ancien abonné et habitué du Parc depuis 2005, complète :