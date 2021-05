Paris calme Lens et inquiète Lille

Sans totalement maîtriser, le PSG a su profiter de deux erreurs défensives de Medina pour prendre le meilleur sur un Lens méritant (2-1). Un succès qui permet aux équipiers de Neymar et Marquinhos, buteurs, de reprendre temporairement le fauteuil de leader à Lille. Mais aussi de mettre fin à l'invincibilité des Sang et Or, entreprenants jusqu'au bout.

PSG 2-1 Lens

Neymar, tête froide

On a les défauts de ses qualités, paraît-il. Cet adage, le RC Lens et Facundo Medina l'incarnent cette saison à la perfection. Joueurs, les Sang et Or et l'Argentin le sont. Parfois trop. Illustration à la 33minute de ce PSG-Lens au sommet, où l'internationalcoupe un ballon de Danilo à trente mètres de sa cage, mais juge bon de se l'emmener au lieu de le bazarder, malgré une densité folle de Parisiens au mètre carré. Sanction immédiate : contré par Draxler, le défenseur artésien voit médusé Neymar filer au but ajuster Faríñez. Et mettre, après 33 minutes mitigées, le club de la capitale sur la voie d'un succès (2-1) qui lui permet de reprendre provisoirement les commandes de la Ligue 1. Et de laver l'affront du match aller.Plus qu'une revanche à prendre, Paris avait un lièvre, le LOSC, à pousser temporairement hors de son terrier. Un impératif bien intégré par Gueye, qui chauffe dès la 61seconde les gants de Faríñez au sortir d'un bon jaillissement. Et par Icardi, dont la madjer est déviée en corner par le pied de Fortes (6), et l'enroulé un peu trop enlevé (13). Fidèle à ses principes, Lens tâche dès que possible de sortir et de jouer. Des intentions qui passent le plus souvent par les pieds de Ganago, très remuant, et de Clauss. Auteur d'entrée d'un centre chaud dégagé en catastrophe par Danilo, le latéral