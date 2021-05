Paris bute à Rennes

Cinq jours après son élimination en Ligue des champions, le PSG a peut-être vu ses chances de titre s'envoler à Rennes, où le champion en titre a concédé le match nul (1-1) après une prestation médiocre. À deux journées de l'épilogue, Paris compte trois unités de retard sur Lille.

Rennes 1-1 PSG

Le coup de VAR

Au moment de faire le bilan de cette drôle de saison 2020-2021, on retiendra peut-être que le Paris Saint-Germain aura tout perdu (ou presque) en moins d'une semaine. Cinq jours après son élimination de la Ligue des champions à Manchester, le club de la capitale s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis à Rennes (1-1). En Bretagne, le PSG a encore fait état de ses lacunes : un manque de verticalité, un manque de Mbappé, et des manques tout court. Réduit à dix en fin de rencontre après l'expulsion de Kimpembe, les Franciliens ont même frôlé le pire face à une équipe rennaise méritante. Et à la fin, c'est le LOSC qui se frotte les mains.En débarquant au Roazhon Park sous les sons de la playlist du DJ Kimpembe, les Parisiens connaissaient la mission : gagner pour ne pas laisser le titre leur filer entre les doigts. En face, un Stade rennais en quête d'une qualification européenne, et tout proche d'ouvrir le score dans les premières secondes de la partie par Guirassy. Un coup de chaud puis le début d'une domination parisienne. Sans Verratti (blessé) et Mbappé (suspendu mais présent en tribune), la bande de Pochettino a tenté de faire boire la tasse à des Rouge et Noir privés eux du duo Nzonzi-Camavinga dans l'entrejeu, où le gamin Ugochukwu, 17 ans depuis moins de deux mois, a connu sa première titularisation.Pas effrayé, le Rennais de naissance a vu Kean, Draxler, Herrera, Neymar, Di Maria et Kimpembe allumer Gomis, souvent avec une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com