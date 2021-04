Paris braque le Bayern

Plus froid de réalisme que la température ambiante de l'Allianz Arena, le Paris Saint-Germain fait chuter le Bayern (3-2) et devient le premier club français à faire chuter l'ogre bavarois dans son antre en phase finale de Ligue des champions. Un mélange de courage, de talent et aussi un peu de réussite qui permet au PSG de prendre une belle option pour les demies-finales.

Bayern 2-3 PSG

Paris prend en otage Munich

Tout avait pourtant l'air perdu d'avance : un Bayern invaincu depuis deux ans en Ligue des champions, un printemps bavarois capricieux, un PSG fébrile privé de Marco Verratti... Et pourtant, oui, l'impensable s'est bien produit : en serrant les dents jusqu'à en avoir des crampes, en défendant à l'arrache et en se montrant froid de réalisme, Paris a fait chuter le Bayern chez lui pour s'offrir un réelle chance de dégager le champion en titre dans six jours au Parc des Princes. Une vraie folie.Sur la patinoire de l'Allianz Arena, d'entrée, le Bayern a bien enfilé ses patins dès le début du show et Eric-Maxim Choupo-Moting touche même la barre en guise de mise en bouche. Le scénario prend rapidement racine : Paris tente de montrer qu'il n'est pas venu là pour souffrir (ok ?), mais s'apprête quand même à prendre la leçon en espérant que sur un malentendu, ça puisse passer. Ce malentendu, il va pourtant se produire plus vite que prévu, presque trop vite, quand bien lancé dans l'espace par Neymar, Kylian Mbappé profite des gants froids de Manuel Neuer pour se faire la belle. Pas de quoi jeter un coup de froid à des Bavarois habitués à se manger des flocons en pleine poire au mois d'avril, qui poursuivent leur entreprise de destruction massive. Sauf qu'en face, Keylor Navas a décidé