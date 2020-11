Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Paris accroché par Bordeaux par Léo De Garrigues (iDalgo) A 4 jours d'un match crucial face à Manchester United en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne s'est pas rassuré en concédant le match nul (2-2) à domicile face à Bordeaux. Dès la 10e minute, le jeune Timothée Pembele a trompé son propre gardien de la tête. Mais les Parisiens ont vite réagi. A la 27e minute, après un festival dans la surface, Neymar a obtenu un penalty qu'il s'est chargé de transformer. Quelques secondes plus tard, Moïse Kean a exploité un ballon repoussé par Benoit Costil pour donner l'avantage au PSG. Au retour des vestiaires, Yacine Adli a permis à Bordeaux d'égaliser d'une frappe limpide. Avec 25 points, Paris reste leader mais pourrait voir le LOSC revenir à sa hauteur en cas de victoire lilloise dimanche soir. Bordeaux pointe au 9e rang.