Pardon, la Ligue des Nations

Tout le monde s'en moquait, tout le monde disait qu'elle était inutile, que c'était une Coupe en bois… Sauf que, force est de constater que tous les matchs de ce Final Four de la Ligue des Nations ont été excitants à souhait, et qu'on s'est régalé. Alors, on met sa fierté de côté, et on s'excuse. Platement.

Un plateau relevé

Hormis de l'autre côté de la frontière ouest de l'Espagne, la Ligue des Nations n'avait, jusqu'ici, que peu de fervents supporters. Il faut dire que cette compétition, montée de toutes pièces par l'UEFA en 2018 pour, en quelque sorte, remplacer les matchs amicaux (et ramener un peu d'oseille), n'avait jamais réussi à convaincre de son intérêt. En gros, cela restait des matchs amicaux, sauf qu'à la fin, on fait des classements et on offre un joli trophée en plastique au vainqueur. C'est du moins comme ça que la plupart des gens - hors Portugal - la voyait. Mais cette vision pourrait avoir définitivement changé lors de la semaine qui vient de s'écouler. N'en déplaise à Thibaut Courtois.Il faut dire que pour ce Final Four de la Ligue des Nations 2020-2021, le plateau faisait saliver. On y retrouvait l'Italie, fraîchement sacrée championne d'Europe, la France, championne du monde en titre, la Belgique, première nation au classement FIFA, et l'Espagne, sélection phare de la dernière décennie. Quatre pays de football qui entretiennent tous des rivalités, et qui avaient des comptes à régler. L'Italie et l'Espagne se sont affrontées il y a trois mois en demi-finale de l'Euro, la Belgique et la France (et surtout leurs supporters) se chamaillent depuis la demi-finale du Mondial 2018, l'Italie est la bête noire des Diables, et l'Espagne et la France ont remporté, à elles deux, six des douze dernières compétitions majeures (Coupe du monde et Euro). Vu de chez nous, c'est évidemment plus excitant que le plateau 2018-19, composé du Portugal, de l'Angleterre, des Pays-Bas et de la Suisse. Soit des nations qui, à l'exception du Portugal, n'ont rien gagné lors des 30 dernières années.Mais au delà des comparaisons de palmarès, qui ne demeurent que des faits, la qualité et l'intensité des matchs de ce Final Four ont été incroyables. La première période du match entre l'Italie et l'Espagne a, par exemple, été absolument dingue de vitesse, de technique et de précision. La deuxième mi-temps a certes été un brin 'gâchée' par l'expulsion prématurée de Leonardo Bonucci, mais la rencontre