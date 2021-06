Par pitié Luis Enrique, fais confiance à Gerard Moreno !

Après un match nul très décevant contre une solide Suède (0-0), l'Espagne affronte la Pologne avec l'objectif de gagner, si possible largement, pour ne pas perdre de vue la première place du groupe E. Et pour empiler les buts, le sélectionneur Luis Enrique doit simplement remplacer Álvaro Morata par Gerard Moreno.

557 minutes, 5 buts

Lors de la composition de sa liste de 24 joueurs pour former la sélection nationale espagnole pour l'Euro 2021, Luis Enrique avait été bien clair sur l'absence de Sergio Ramos.À partir de là, il convient d'analyser le dernier match de l'Espagne contre la Suède. Dix-sept tirs tentés et cinq cadrés contre quatre concédés et seulement un cadré, 86% de possession de balle en faveur de laet quasiment six fois plus de passes réalisées côté ibérique que chez son adversaire scandinave. Le résultat final ? 0-0. Le constat est donc clair : l'Espagne était territorialement souveraine par rapport aux Suédois, mais l'efficacité offensive a manqué. Et tout en haut de ce dispositif offensif, il y avait Álvaro Morata.Cela n'a échappé à personne lundi dernier à Séville, l'avant-centre de la Juventus n'a pas été transcendant, loin de là. Auteur d'un manqué incroyable dans un face-à-face avec Robin Olsen (38), l'attaquant prêté par l'Atlético de Madrid n'a pas brillé davantage en deuxième période avec une nouvelle frappe hors du cadre (50) avant d'être remplacé par Pablo Sarabia (66). Sarabia, sérieusement ? Une hérésie quand figurait sur le banc de touche le vice-meilleur buteur de Liga avec 23 buts en 32 matchs : Gerard Moreno. C'est un meilleur ratio que Karim Benzema au Real Madrid, également auteur de 23 pions, mais en 34 rencontres. Sous le maillot de la Juve en Serie A cette saison, Morata a bouclé son exercice avec 11 buts en 32 matchs, terminant à une anecdotique dix-septième place au classement des meilleurs gâchettes de Serie A. Aussi, le gouffre d'efficacité avec Moreno s'amplifie au moment de parler de statistiques en sélection. En 41 capes internationales, Morata affiche un bilan de 19 réalisations en 2431 minutes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com