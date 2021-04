Pape Ibnou Bâ : "Mamadou Niang m'a aidé sur beaucoup de choses"

Sauvés au détriment du Mans à la différence de buts l'an dernier, les Chamois niortais ont repris un peu d'altitude cette saison. Privé d'Ibrahim Sissoko depuis de longs mois, le club des Deux-Sèvres peut heureusement s'appuyer sur l'explosion de Pape Ibnou Bâ. L'attaquant sénégalais a déjà planté quatorze fois en championnat, soit 44% des buts de son équipe. Rencontre avec un buteur qui évoluait encore en N3 la saison passée et qui, à 28 ans, compte bien ne pas laisser filer sa chance.

J'ai toujours aimé le foot, c'est ma passion. Quand j'allais à l'école, c'était pour jouer au foot. La seule chose pour laquelle j'aimais l'école, c'était retrouver les potes et jouer au foot ! Je jouais dans un club qui s'appelle l'Athletic, et j'ai été repéré par La Linguère, le grand club de ma ville, Saint-Louis. Au bout d'un an, j'ai commencé à jouer avec l'équipe première, et j'ai fini meilleur buteur du championnat en 2016. Après, je suis parti près de Dakar, au Stade de Mbour. J'ai joué là-bas pendant un an et demi, avant d'arriver en France en 2018. Je me suis bien amusé au Sénégal, c'est un bon championnat, costaud.Ouais, depuis que je suis petit, les gens m'appellent comme ça. Au Sénégal, dans ma ville, les gens ne m'appellent pas par mon prénom, ils m'appellent. Ça ne me dérange pas, c'est comme si on était des gamins, chacun a son surnom. Et c'est resté.Quand je suis parti au Liban, j'étais blessé, j'avais une douleur au niveau du mollet. J'ai dû faire une rééducation, puis j'ai joué quatre mois. On a remporté le titre de champion, on a aussi atteint la demi-finale de la Coupe du Liban, mais on a perdu aux tirs au but. C'est un beau pays. J'ai joué mes matchs, j'ai marqué mes buts. Ensuite, ils voulaient que je prolonge, mais j'ai dit non, je suis rentré au Sénégal.Ouais... Des fois, quand tu signes, tu donnes tes papiers, et le club avait gardé les miens. Une semaine avant la fin du championnat, je devais acheter mon billet pour rentrer et là, ils m'ont dit d'attendre, d'attendre, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com