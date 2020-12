Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Paolo Rossi n'est plus Reuters • 10/12/2020 à 10:03







Paolo Rossi n'est plus par Samuel Messberg (iDalgo) C'est une fin d'année noire pour le sport international. Après Christophe Dominici ou encore Diego Maradona c'est désormais l'Italien Paolo Rossi qui est décédé ce mercredi soir à l'âge de 62 ans. La nouvelle a été annoncée par sa femme et les médias italiens. Il avait été le héros de la Coupe du monde 1982 remporté par son pays en Espagne. Un mondial qu'il n'aurait tout d'abord pas du jouer, suite à une suspension de trois ans pour match truqués, mais qu'il a terminé avec 6 buts au compteur après réduction de sa peine. Il avait notamment inscrit un fabuleux triplé lors du match contre le Brésil remporté 3-2.