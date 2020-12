Paolo Rossi, buteur Nazionale

Décédé d'une maladie incurable à 64 ans, Paolo Rossi laisse derrière lui un Ballon d'Or, une C1 avec la Juve et surtout un Mondial 1982 remporté avec l'Italie, sublime instant de grâce où un type qui se définissait comme "normal" a pourtant réussi à transcender une équipe et une nation entière.



Un fantôme et une résurrection

C'est l'histoire d'un type dont la vie a changé en l'espace de 90 minutes. C'est peu. C'est insensé. C'est précisément ce qui rend le destin de Paolo Rossi grandiose. En une heure et demie, le buteur de laa mis KO le Brésil, a qui il a inscrit trois buts, dans le match décisif pour la qualification pour les demi-finales du Mondial 1982. Oui, lui, Paolo Rossi. Ce petit gars pas bien costaud, pas bien grand, pas bien rapide non plus. En face, Serginho, Zico, Falcão et Socrates doivent rendre les armes. C'est l'Italie qui ira dans le dernier carré d'un Mondial qu'elle remportera quelques jours plus tard. Notamment grâce à deux nouveaux buts de Rossi face à la Pologne en demie, puis une nouvelle réalisation de son avant-centre en finale, face à la RFA. Pour l'éternité, l'été 1982 est celui de l'Italie de Paolo Rossi.Rend-on justice à la vie d'un homme, d'un joueur, en la réduisant à une épreuve, voire à un match ? Paolo Rossi, disparu prématurément à 64 ans d'une "", selon sa femme, n'y voyait pas d'inconvénient :Car ce match face auxsynthétise peut-être à lui seul toute sa carrière. Au moment d'affronter la, le Mondial de l'attaquant de laa encore des airs de purgatoire. Muet depuis le début de la compétition, férocement ciblé par la presse transalpine, l'avant-centreest miné par le doute. Il vient alors d'effectuer son retour en équipe nationale suite au scandale du(lui clamera toujours son innocence), suite auquel il avait été condamné à une suspension