Paolo Maldini : " À Milan, le club est au-dessus de n'importe quel joueur "

Directeur technique du club depuis juin 2019, Paolo Maldini est désormais en première ligne pour tenter de ramener l'AC Milan vers sa gloire passée. Pendant une demi-heure, la tête pensante du projet rossonero disserte sur le futur du géant dont il a aujourd'hui la responsabilité sportive.

"Si l'on ne prévoit pas le futur, ce changement de génération, il est difficile ensuite d'avoir des résultats sportifs."

"Si l'on ne prévoit pas le futur, ce changement de génération, il est difficile ensuite d'avoir des résultats sportifs."

Non, à aucun moment je n'ai pensé que le club puisse mourir ou bien qu'il puisse disparaître. Les difficultés des derniers moments de l'ère Berlusconi ou liées au passage de la propriété chinoise en 2017 sont connues de tous. Le fonds Elliott est justement arrivé à cause de ces difficultés. Et quand il a été clair que le fonds Elliott pouvait devenir propriétaire du Milan, j'ai été contacté par Leonardo à l'été 2018.Depuis que j'ai arrêté de jouer, on a quand même réussi à gagner un Scudetto et on a participé plusieurs fois à la C1. Il y a eu un changement de génération très important depuis 2009, surtout à partir de 2011-2012, quand des footballeurs qui faisaient partie de ce club ont arrêté leur carrière ou sont partis. Si l'on ne prévoit pas le futur, ce changement de génération, il est difficile ensuite d'avoir des résultats sportifs. Ceux qui arrivent juste après le Milan victorieux n'arrivent pas à être aussi performants qu'ils le devraient. Il y a eu, peut-être, l'idée que quiconque arrivait pouvait maintenir le Milan à un haut niveau, mais malheureusement, ça ne marche pas comme cela. Il faut programmer et prévoir sans cesse. Par la suite, il y a eu une campagne d'achats très onéreuse, mais tout s'est arrêté en dix-huit mois. Ce qui rend un club grand, c'est sans aucun doute la stabilité : la stabilité de la direction, celle de l'équipe. Et je dois dire que durant les dernières